Власти прогнозируют рост экономики Кубани на 1,8 трлн рублей за 4 года
Экономика Краснодарского края за четыре года может увеличиться более чем на 1,8 трлн руб. К 2029 году объем валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется на уровне на 8,1% выше показателя 2025 года. Такие оценки содержатся в прогнозе социально-экономического развития региона до 2029 года, разработанном краевым министерством экономики.
По итогам 2026 года власти ожидают роста ВРП на 0,5%, до 6,3 трлн руб. В 2027 году показатель должен увеличиться на 1,5%, до 6,7 трлн руб. В 2028–2029 годах темпы роста, согласно прогнозу, ускорятся до 2,6–3,3% в год. Основными факторами станут внутренний спрос, восстановление инвестиционной активности и повышение производительности труда. Дополнительную поддержку экономике, как ожидается, окажет смягчение денежно-кредитной политики. Об этом сообщил министр экономики края Алексей Юртаев.
В строительстве в 2027 году объем работ может увеличиться на 3,9%, в последующие два года — на 3,4% и 6,1%. К 2029 году показатель должен достичь 711,7 млрд руб. В транспортировке и хранении темпы роста прогнозируются на уровне 1,5% в 2027 году с последующим ускорением. Объем транспортных услуг к концу прогнозного периода может составить 1,3 трлн руб.
Оборот розничной торговли в 2027 году, по оценке министерства, увеличится на 2,3%, а в дальнейшем будет расти примерно на 3% ежегодно. К 2029 году он достигнет 3,8 трлн руб., превысив показатель 2025 года на 11,4%. Объем курортно-туристических услуг за этот период должен вырасти на 13,2%, до 298 млрд руб.
Одновременно прогнозируется сокращение доли жителей с доходами ниже прожиточного минимума: с 6% в 2027 году до 5,8% в 2029-м. По сравнению с 2025 годом число жителей за чертой бедности к концу прогнозного периода должно уменьшиться на 20,4 тыс. человек, или на 5,7%.