В строительстве в 2027 году объем работ может увеличиться на 3,9%, в последующие два года — на 3,4% и 6,1%. К 2029 году показатель должен достичь 711,7 млрд руб. В транспортировке и хранении темпы роста прогнозируются на уровне 1,5% в 2027 году с последующим ускорением. Объем транспортных услуг к концу прогнозного периода может составить 1,3 трлн руб.