Отметим, что Центр поддержки экспорта края существует с 2011 года. Он призван помогать кубанским предпринимателям выводить продукцию на зарубежные рынки и расширять международное сотрудничество. Только в первом полугодии 2026 года региональный ЦПЭ оказал свыше 2,2 тыс. услуг примерно 780 предприятиям региона, а за все время работы Центра помощь была оказана более чем 6 тыс. малых и средних предприятий на сумму более 25 млрд руб.