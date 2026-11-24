Объем экспорта Краснодарского края увеличился за год на 4%
Объем экспорта товаров из Краснодарского края по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 4% к аналогичному периоду 2025 года и достиг $4,6 млрд. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал директор краевого Центра поддержки экспорта Роман Воротников.
По его словам, в первом полугодии 2026 года на долю Краснодарского края пришлось 46,5% товарооборота Южного федерального округа. Почти две трети внешнеторгового оборота составил экспорт. Порядка 93% стоимостного объема обеспечили поставки в страны дальнего зарубежья.
«Отраслевая структура кубанского экспорта представлена металлами и изделиями из них, минеральными продуктами, продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, а также химической и машиностроительной продукцией. В первую десятку экспортных товаров МСП этого года входят пшеница, рапсовое и подсолнечное масло, зернобобовые, мясо и субпродукты птицы, меласса, пшеничная мука, семена льна, жмых и шрот. Положительную динамику показали поставки оборудования для пищевой промышленности, масложировой и кондитерской продукции, рыбы, текстиля, риса, конструкций из черных металлов и полимерных материалов»,— рассказал господин Воротников.
По его словам, кубанский экспорт постепенно трансформируется в сторону углубления внутренней переработки и расширения экспортной номенклатуры. Крупнейшими импортерами несырьевой продукции региона выступают Китай, Турция, Египет, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Абхазия, Грузия, Бангладеш, Азербайджан, ОАЭ.
«Активно наращиваются поставки в страны Африки, Азии, Ближнего Востока, укрепляются традиционные связи с партнерами по ЕАЭС. Стараемся развивать торговые отношения с Латинской Америкой»,— говорит Роман Воротников.
Он отмечает, что в 2022 году российские экспортеры столкнулись с серьезными санкционными ограничениями и сбоями транспортной и финансовой логистики, однако экспортная выручка Краснодарского края выросла на 9%.
«После адаптационного периода к концу 2025 года экспорт края не просто восстановил объемы 2022 года, но и превысил их на 7%, достигнув 8,81 млрд долларов. Такой результат стал возможен, в том числе, благодаря выстроенной инфраструктуре поддержки бизнеса, позволившей участникам ВЭД быстро переориентироваться на новые рынки, найти новых зарубежных партнеров и выстроить альтернативные логистические маршруты»,— резюмировал директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края.
Отметим, что Центр поддержки экспорта края существует с 2011 года. Он призван помогать кубанским предпринимателям выводить продукцию на зарубежные рынки и расширять международное сотрудничество. Только в первом полугодии 2026 года региональный ЦПЭ оказал свыше 2,2 тыс. услуг примерно 780 предприятиям региона, а за все время работы Центра помощь была оказана более чем 6 тыс. малых и средних предприятий на сумму более 25 млрд руб.