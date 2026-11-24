С 08:00 до 21:00 мощность электроснабжения ориентировочно будут снижать на 30%. В ночные часы — с 21:00 до 08:00 — электричество будет подаваться без ограничений. По словам Михаила Развожаева, заранее составить графики ограничений по конкретным адресам невозможно. Меры затронут все районы города. При этом основные объекты жизнеобеспечения обеспечат электроэнергией в приоритетном порядке.