В Севастополе с 25 ноября начнут ограничивать подачу электроэнергии
В Севастополе с 25 ноября на срок до 10 дней введут временные ограничения подачи электроэнергии. Это связано с проведением противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
С 08:00 до 21:00 мощность электроснабжения ориентировочно будут снижать на 30%. В ночные часы — с 21:00 до 08:00 — электричество будет подаваться без ограничений. По словам Михаила Развожаева, заранее составить графики ограничений по конкретным адресам невозможно. Меры затронут все районы города. При этом основные объекты жизнеобеспечения обеспечат электроэнергией в приоритетном порядке.
По словам губернатора, ограничения необходимы для проведения работ, которые должны обеспечить стабильную работу энергосистемы в период повышенного зимнего энергопотребления.