Адыгея направит 723 млн рублей на очистные сооружения для «Дегуакской поляны»
Там появятся гостиницы, этнопарк, площадки для фестивалей и объекты отдыха
ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» объявило конкурс на строительство очистных сооружений для туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна». Начальная цена контракта — 722,8 млн руб., заявки принимаются до 10 декабря 2026 года. Победителя определят 15 декабря. Подрядчик получит аванс в размере 30% цены контракта. Эти условия указаны в извещении ЕИС о закупке.
Закупка охватывает не только строительно-монтажные работы. Подрядчик должен провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, пройти государственную экспертизу, получить разрешения, построить инфраструктурные объекты и подключить их к инженерным сетям. В опубликованном извещении конкретно выделены очистные сооружения. Конкурс оценивает цену с весом 60%, квалификацию участника — 40%. Для допуска компания должна подтвердить опыт строительства капитального объекта стоимостью не менее 30% начальной цены контракта, то есть примерно 216,9 млн руб.
Очистные сооружения нужны для работы туристического комплекса, который регион развивает в урочище Дегуако, неподалеку от станицы Даховской. По планам инвесторов, на территории площадью 96 га появятся гостиницы, этнопарк, площадки для фестивалей и объекты отдыха. В апреле на Кавказском инвестиционном форуме республика, строительная компания «Семья» и группа компаний «ССК» подписали соглашение о намерениях реализовать проект с инвестициями около 40 млрд руб. Инициаторы рассчитывают создать более 2 тыс. рабочих мест и разместить свыше 3,4 тыс. гостиничных номеров. Завершить строительство парка они планируют в 2031 году.
Регион уже подвел к площадке часть инфраструктуры: в 2024 году завершили подъездную дорогу и подключили электроснабжение мощностью 4 МВт. Теперь республика заказывает инженерные объекты для следующего этапа. В октябре Комитет Адыгеи по туризму и курортам сообщил, что обеспечивающую инфраструктуру «Дегуакской поляны» и курорта «Лагонаки» планируют строить до 2029–2030 годов. На инфраструктуру двух проектов по отраслевому нацпроекту предусмотрели около 10,3 млрд руб.; частные вложения в саму «Дегуакскую поляну» оценивают более чем в 40 млрд руб.
В бюджете Адыгеи на 2026 год проект обеспечивающей инфраструктуры также включен в республиканскую адресную инвестиционную программу. Августовская редакция программы указывала на него 50 млн руб. федеральных средств и 49,5 млн руб. республиканских средств. Это отдельная бюджетная строка, тогда как объявленный конкурс почти на 723 млн руб. определит цену конкретного строительного контракта. Документ программы показывает, что крупная закупка входит в более широкую схему государственных вложений в туристический кластер региона.