Регион уже подвел к площадке часть инфраструктуры: в 2024 году завершили подъездную дорогу и подключили электроснабжение мощностью 4 МВт. Теперь республика заказывает инженерные объекты для следующего этапа. В октябре Комитет Адыгеи по туризму и курортам сообщил, что обеспечивающую инфраструктуру «Дегуакской поляны» и курорта «Лагонаки» планируют строить до 2029–2030 годов. На инфраструктуру двух проектов по отраслевому нацпроекту предусмотрели около 10,3 млрд руб.; частные вложения в саму «Дегуакскую поляну» оценивают более чем в 40 млрд руб.