По его словам, с 8:00 до 21:00 мощность электроснабжения будет снижена на 30%. Наиболее интенсивные ограничения ожидаются с 12:00 до 15:00. В ночное время — с 21:00 до 8:00 — подача электроэнергии будет осуществляться без ограничений.