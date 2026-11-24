С 25 ноября в Крыму на 10 дней ограничат подачу электроэнергии
В Крыму с 25 ноября на срок до десяти дней введут ограничения на подачу электроэнергии в связи с проведением противоаварийных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, с 8:00 до 21:00 мощность электроснабжения будет снижена на 30%. Наиболее интенсивные ограничения ожидаются с 12:00 до 15:00. В ночное время — с 21:00 до 8:00 — подача электроэнергии будет осуществляться без ограничений.
Конкретные графики отключений составлять не планируется. Ограничения будут равномерно распределены между муниципальными образованиями. При этом социальные учреждения, а также объекты тепло- и водоснабжения продолжат работу в штатном режиме.
Глава Крыма призвал жителей отнестись с пониманием к вынужденным мерам, связанным с обеспечением безопасности и проведением противоаварийных работ, и ориентироваться на информацию официальных источников.