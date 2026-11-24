NYT: ЦРУ и Нацразведка США обнаружили взлом электронной системы
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и аппарат Национальной разведки США обнаружили взлом одной из своих электронных систем, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Речь идет о системе, которая в интересах разведки проводит анализ данных из открытых источников.
По словам собеседников газеты, какую именно информацию получили хакеры, пока неясно. При этом источники указали, что секретные данные затронуты не были.
21 ноября CNN сообщал, что ФБР начало расследование предполагаемого взлома общенациональной криминальной базы данных.