СПРАВКА. Telegram-канал «Красный темник» Александра Сафронова ( включен Минюстом в реестр иностранных агентов) существует с 2017 года и насчитывает более 9,9 тыс. подписчиков. В нем публикуются материалы парламентария и других авторов. Основные темы — городские проблемы Краснодара и нарушения избирательного законодательства, о которых депутат сообщает в период кампаний. Среди последних заметных сюжетов — планы городских властей построить храм на набережной Кубани. Против этой инициативы выступает часть жителей микрорайона.

Александр Сафронов с 2018 года занимает пост секретаря краевого комитета КПРФ. Неоднократно избирался в гордуму Краснодара. Дважды баллотировался на пост губернатора региона — на выборах 2020 и 2025 годов.