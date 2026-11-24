«Росводоканал Краснодар» вложит более 2 млрд рублей в модернизацию коммунальной инфраструктуры Кубани
В 2026 году «Росводоканал Краснодар» направит более 2 млрд руб. на развитие систем водоснабжения и водоотведения в регионе. Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун на заседании общественного совета компании, где подвели итоги работы и представили ключевые проекты модернизации, сообщает пресс-служба администрации края.
В Краснодаре среди основных проектов — реконструкция водозабора «Восточный-2», насосной станции «Роща» и коллекторов на улицах Садовой и 40-летия Победы, а также строительство сетей на улицах 40-летия Победы и Новороссийской и насосной станции в Новознаменском жилом массиве.
В Армавире в рамках концессионных соглашений реконструируют водопровод на улице Российской в поселке Заветном, коллекторы на улицах Халтурина, Розы Люксембург и Шоссейной, а также сети водоотведения на улице Розы Люксембург. В Тихорецке компания модернизирует водозаборы «Рощинский» и «Северный», реконструирует водопроводные сети на улицах Чапаева и Ленинградской и обновляет оборудование трех канализационных насосных станций.
По словам генерального директора «Росводоканал Краснодар» Дмитрия Павлюченко, с 2007 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры Краснодара направили около 16 млрд руб. До 2040 года в рамках инвестиционной программы компания планирует вложить еще 48,9 млрд руб. Ожидается, что это позволит сократить потери воды, повысить качество ее транспортировки и внедрить энергосберегающие технологии.