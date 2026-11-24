В Армавире в рамках концессионных соглашений реконструируют водопровод на улице Российской в поселке Заветном, коллекторы на улицах Халтурина, Розы Люксембург и Шоссейной, а также сети водоотведения на улице Розы Люксембург. В Тихорецке компания модернизирует водозаборы «Рощинский» и «Северный», реконструирует водопроводные сети на улицах Чапаева и Ленинградской и обновляет оборудование трех канализационных насосных станций.