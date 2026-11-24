В Краснодарском крае реализацию четырех масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма перенесли с 2026 на 2027 год. Как рассказали «Ъ-Кубань» в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, в этот список вошли реконструкция санатория «Волна» и гостиницы «Приморская» в Сочи, а также строительство отеля Alean Premium Anapa и санаторно-курортного комплекса «Фиолето 3» в Анапе. В ведомстве объяснили перенос высокой капиталоемкостью отрасли, увеличением издержек и сложной макроэкономической обстановкой.