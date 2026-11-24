Сроки сдачи четырех крупных туробъектов на Кубани сдвинули на 2027 год
В Краснодарском крае реализацию четырех масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма перенесли с 2026 на 2027 год. Как рассказали «Ъ-Кубань» в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, в этот список вошли реконструкция санатория «Волна» и гостиницы «Приморская» в Сочи, а также строительство отеля Alean Premium Anapa и санаторно-курортного комплекса «Фиолето 3» в Анапе. В ведомстве объяснили перенос высокой капиталоемкостью отрасли, увеличением издержек и сложной макроэкономической обстановкой.
Ранее, в феврале 2026 года, краевые власти рассчитывали завершить за год шесть крупных инвестпроектов общей стоимостью около 76 млрд руб., что должно было принести региону свыше 3 тыс. новых номеров и порядка 2 тыс. рабочих мест. Помимо отложенных объектов, в перечень входили анапский санаторий со встроенным SPA-центром и гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana.
Из запланированного перечня в 2026 году в эксплуатацию введены два объекта: 29 мая в Анапе начал работу санаторный комплекс Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon, а 10 августа разрешение на ввод получила пятизвездочная гостиница Lotte Hotel Sochi. Ввод гостиничного комплекса DoubleTree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana ожидается в декабре 2026 — январе 2027 года.
Наиболее капиталоемким из перенесенных проектов является реконструкция сочинской гостиницы «Приморская» с объемом инвестиций около 30 млрд руб. Проект, включающий реставрацию исторического корпуса и возведение новых зданий на 650 номеров, планируется завершить в 2027 году. На осень также намечен ввод санатория «Волна», находившегося на консервации с 2012 года; бюджет восстановления дворцово-паркового ансамбля оценивается в 14,5 млрд руб.
Всего в 2027 году в Краснодарском крае планируется завершить 11 инвестиционных проектов в туристической отрасли с общим объемом вложений 157,58 млрд руб., ключевыми из которых выступают гостиница «Приморская» и санаторий «Волна».