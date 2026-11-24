В Крыму принимают заявки на паромную переправу автомобилей в направлении Тамани
В Крыму открыли прием заявок на разовую паромную переправу легковых автомобилей через Керченский пролив в направлении Тамани и обратно. Об этом сообщили в минтрансе республики.
Как говорится в социальных сетях министерства, для подачи заявки необходимо воспользоваться сайтом «Решаем Вместе» в разделе «Транспорт». В обращении следует указать марку и модель автомобиля, ФИО водителя и контактный номер телефона.
Заявки принимают до 20:00 24 ноября 2026 года. Каждая заявка действует однократно и только в одном направлении: Крым—Тамань или Тамань—Крым.