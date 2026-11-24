На Кубани построят и реконструируют 10 мусорных комплексов до 2030 года
Мощности действующих полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) на Кубани практически исчерпаны, а число жалоб жителей на вывоз мусора за год выросло вдвое. Власти региона намерены построить и реконструировать 10 комплексов по обращению с отходами до конца 2030 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам совещания, посвященного системе обращения с ТКО.
Сейчас в регионе работают 10 лицензированных полигонов. Чтобы не допустить перебоев с размещением отходов, в муниципалитетах, где они расположены, введен режим повышенной готовности.
По словам главы региона, новые и модернизированные комплексы должны охватить всю Кубань и позволить сократить объем захоронения мусора как минимум вдвое. Власти рассчитывают постепенно отказаться от привычной практики размещения отходов на полигонах в пользу современной инфраструктуры переработки.
Отдельное внимание на совещании уделили вывозу мусора с контейнерных площадок. Кондратьев отметил, что жители регулярно жалуются на скопление отходов и стихийные свалки. По его словам, число таких обращений в этом году увеличилось в два раза. Губернатор также указал, что жители исправно оплачивают коммунальные услуги, в том числе по выросшим тарифам, и вправе рассчитывать на своевременный вывоз мусора.
Региональным операторам и муниципалитетам поручено скорректировать графики вывоза отходов с учетом фактической скорости их накопления.