Отдельное внимание на совещании уделили вывозу мусора с контейнерных площадок. Кондратьев отметил, что жители регулярно жалуются на скопление отходов и стихийные свалки. По его словам, число таких обращений в этом году увеличилось в два раза. Губернатор также указал, что жители исправно оплачивают коммунальные услуги, в том числе по выросшим тарифам, и вправе рассчитывать на своевременный вывоз мусора.