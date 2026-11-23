Главные новости к утру 23 ноября
Кушнер: Россия должна быть уверена в мирных намерениях НАТО
Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины в соответствии с пятой статьей НАТО о коллективной обороне, сообщил американский спецпосланник Джаред Кушнер.
Новый раунд переговоров по Украине между Киевом, Москвой и Вашингтоном скоро состоится, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Но пока по датам нет никакой определенности»,— сказал он.
Ключевую роль в переговорах по перемирию в городе Алешки в Херсонской области сыграл Марк Бекман — кинопродюсер и представитель первой леди США Мелании Трамп, сообщает The New York Times. По данным издания, он работает по теме конфликта на Украине уже больше года.
Прокуратура Люблинского воеводства в Польше заявила, что найденные 20 ноября в Нове-Липце, Руднике и Молодыче обломки ракет были произведены в России. По предварительным данным ведомства, речь идет о ракетах X-101.
Российский сухогруз Sparta II покинул территориальные воды Финляндии, сообщил президент Финляндии Александр Стубб. 21 ноября судно было атаковано беспилотниками в международных водах Финского залива.
Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не смогут урегулировать конфликт путем переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вернуть на работу в Nvidia Дженсена Хуанга — это было бы лучшим решением как для компании, так и для Соединенных Штатов. Господин Хуанг лишился всех постов в компании после того, как признался в романтической связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую американская разведка считает шпионкой.
Председатель парламента Сербии, а также и.о. главы государства Александр Чупич сообщил, что выборы президента в стране пройдут 27 декабря.
Рейсы одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines задержались по всей территории США из-за сбоя в системе для расчета взлетной массы. К 22:00 мск 22 ноября было задержано около 45% всех рейсов авиакомпании. Позже компания сообщила об устранении сбоя.
Третья ракетка мира, 23-летний испанец Карлос Алькарас, обыграл первую ракетку мира — представителя Германии Александра Зверева в финале ATP. Алькарас стал четвертым теннисистом, которому удалось за карьеру выиграть все четыре главных турнира «Большого шлема».