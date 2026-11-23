Ключевую роль в переговорах по перемирию в городе Алешки в Херсонской области сыграл Марк Бекман — кинопродюсер и представитель первой леди США Мелании Трамп, сообщает The New York Times. По данным издания, он работает по теме конфликта на Украине уже больше года.