Дженсен Хуанг, который основал Nvidia и был ее гендиректором на протяжении 33 лет, лишился всех постов в компании 12 ноября. За несколько дней до этого он признался, что у него была внебрачная связь с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую американская разведка считает шпионкой.