Трамп призвал совет директоров Nvidia вернуть на работу Дженсена Хуанга
Президент США Дональд Трамп заявил, что вернуть на работу в Nvidia Дженсена Хуанга — это было бы лучшим решением для самой компании, так и для Соединенных Штатов в целом.
«Надеюсь, совет директоров Nvidia снова наймет Дженсена Хуанга. Это было бы лучшим решением как для компании, так и для США», — написал Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
Дженсен Хуанг, который основал Nvidia и был ее гендиректором на протяжении 33 лет, лишился всех постов в компании 12 ноября. За несколько дней до этого он признался, что у него была внебрачная связь с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую американская разведка считает шпионкой.