По сведениям собеседников газеты, американская разведка также собрала доказательства работы Кана Вэя — делового партнера Элис Хуанг — с той же спецслужбой. Контакты Элис Хуанг с Дженсеном Хуангом стали одним из оснований для вывода о том, что экс-глава Nvidia был целью разведывательной операции. Их общение частично совпало и с крупными закупками чипов Nvidia компанией Элис Хуанг Megaspeed. Часть продукции поступила в дата-центры Юго-Восточной Азии, обслуживающие в том числе Alibaba. Другую часть, как подозревают американские власти, контрабандой вывезли в Китай.