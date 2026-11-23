NYT: США более года следили за контактами Элис Хуанг с разведкой КНР
Спецслужбы США более года отслеживали контакты китайской предпринимательницы Элис Хуанг с сотрудником Министерства государственной безопасности КНР. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с разведывательными отчетами. По их данным, общение продолжалось с весны 2025-го до осени 2026 года. Часть этого периода пришлась на ее роман с Дженсеном Хуангом, который тогда возглавлял Nvidia.
По сведениям собеседников газеты, американская разведка также собрала доказательства работы Кана Вэя — делового партнера Элис Хуанг — с той же спецслужбой. Контакты Элис Хуанг с Дженсеном Хуангом стали одним из оснований для вывода о том, что экс-глава Nvidia был целью разведывательной операции. Их общение частично совпало и с крупными закупками чипов Nvidia компанией Элис Хуанг Megaspeed. Часть продукции поступила в дата-центры Юго-Восточной Азии, обслуживающие в том числе Alibaba. Другую часть, как подозревают американские власти, контрабандой вывезли в Китай.
Дженсен Хуанг признал роман после октябрьской публикации NYT. Газета сообщила, что он попал под наблюдение американской разведки, направленное на Элис Хуанг. В ноябре он ушел с поста гендиректора после сообщения о другой связи — с подчиненной. По данным издания, власти не предупреждали его о связях предпринимательницы с разведкой КНР.