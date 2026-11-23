В Приангарье мужчину приговорили к 13 годам за поджог станции сотовой связи
Иркутский областной суд признал 22-летнего жителя Братска виновным в совершении диверсии. Он поджег базовую станцию одного из операторов сотовой связи. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Приангарья, весной этого года мужчина через мессенджер связался с неизвестным, который предложил ему совершить диверсию за вознаграждение.
Вечером 5 апреля житель Братска проник на территорию базовой станции и поджег оборудование с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Видеозапись преступления он отправил заказчику. Обещанного вознаграждения он не получил. Ущерб от его действий составил 550 тыс. руб.
Мужчина признал вину частично, а также возместил ущерб. Из 13 лет лишения свободы первые два года он проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.