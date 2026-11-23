Пожар начался 21 ноября вечером на кондитерском производстве PT Fonusa Agung Mulia в Чиканде. Фабрика принадлежит компании United Family Food. Гендиректор фабрики Стивен Эрвин Виджая сообщил на пресс-конференции, что в субботнюю смену работали около 300 человек.