Песков сообщил о скором продолжении трехсторонних переговоров по Украине
Новый раунд переговоров по Украине между Киевом, Москвой и Вашингтоном скоро состоится, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности»,— сказал представитель Кремля в разговоре с «РИА Новости».
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к контактам с Европой в переговорах по Украине. По его словам, Москва будет общаться с той европейской командой, состав которой определят сами европейцы.
Прошлый раунд трехсторонних переговоров прошел в Абу-Даби 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, основной темой обсуждений стала архитектура европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. Стороны также договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом.