Прошлый раунд трехсторонних переговоров прошел в Абу-Даби 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, основной темой обсуждений стала архитектура европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. Стороны также договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом.