Как отмечает N12, последние недели в Израиле активно обсуждают возможность атаковать Иран без участия или одобрения США. При этом, как сообщает телекомпания Kan со ссылкой на неназванный источник, господин Нетаньяху продолжает добиваться того, чтобы президент США Дональд Трамп нанес удар по Ирану «как можно скорее».