Нетаньяху сообщили о риске войны на нескольких фронтах при атаке Ирана без США
Военная разведка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что в случае самостоятельного удара по Ирану — без США — есть риск разрастания военного конфликта в регионе, сообщает N12. По данным телеканала, израильская разведка считает, что конфликт может охватить Ливан, Сирию и сектор Газа.
Оценку Беньямину Нетаньяху представили на встрече с высокопоставленными представителями Минобороны. Военная разведка считает, что в случае израильского удара операция не ограничится тремя-пятью днями, как предполагают Биньямин Нетаньяху и глава внешней разведки «Моссад» Роман Гофман.
Как отмечает N12, последние недели в Израиле активно обсуждают возможность атаковать Иран без участия или одобрения США. При этом, как сообщает телекомпания Kan со ссылкой на неназванный источник, господин Нетаньяху продолжает добиваться того, чтобы президент США Дональд Трамп нанес удар по Ирану «как можно скорее».