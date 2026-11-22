Выборы президента Сербии пройдут 27 декабря
Председатель парламента Сербии, а также и.о. главы государства Александр Чупич заявил, что выборы президента в стране пройдут 27 декабря. Об этом он сообщил в эфире телеканала N1.
По словам господина Чупича, у победившего на арламентских выборах «Студенческого списка» уже есть свой претендент на этот пост. Конкретное имя кандидата он раскрывать не стал.
27 сентября в отставку подал бывший президент Сербии Александр Вучич. Согласно действующему законодательству страны, голосование по избранию нового главы государства должно состояться не позднее 27 декабря.