Власти также разослали три экстренных предупреждения о стихийных бедствиях на мобильные телефоны по всей стране во время экзамена 19 ноября, чтобы обнаружить тестируемых, которые не сдали свои телефоны. На следующий день после экзамена ведомство сообщило о выявлении 111 случаев «мошенничества с использованием электронных устройств».