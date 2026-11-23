Глава Минобра Южной Кореи ушел в отставку из-за мер против ИИ на экзаменах
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 22 ноября принял отставку министра образования Чхве Ге Чжина. Причиной ухода стала путаница, вызванная правилами контроля использования искусственного интеллекта (ИИ) на вступительных экзаменах в колледжи.
Чхве Ге Чжин признал, что изменения в правилах, внесенные непосредственно перед ежегодными вступительными экзаменами, «создали неудобства для тестируемых». «Как ответственный министр, я считаю, что не могу избежать критики за то, что мы не смогли подготовиться заранее»,— приводит его слова «Рёнхап».
На прошлой неделе южнокорейский Минобор подвергся критике за поспешное введение мер по борьбе с использованием ИИ на экзаменах. Новые правила разрешали тестируемым иметь при себе только карандаши. Кроме того, сдающих обязали заклеивать пуговицы, чтобы избежать использования скрытых небольших камер.
Власти также разослали три экстренных предупреждения о стихийных бедствиях на мобильные телефоны по всей стране во время экзамена 19 ноября, чтобы обнаружить тестируемых, которые не сдали свои телефоны. На следующий день после экзамена ведомство сообщило о выявлении 111 случаев «мошенничества с использованием электронных устройств».
Изменения правил были введены после того, как лучший участник экзамена на дипломированного налогового бухгалтера в этом году признался в использовании миниатюрной камеры, смартфона и ИИ.