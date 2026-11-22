Главные новости за 16–22 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
ВСУ 16, 17 и 19 ноября (во время саммита АТЭС в Шэньчжэне) атаковали Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 21 ноября вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста восстановили. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что определены этапы восстановления объекта.
Количество вакансий в сфере туризма Краснодарского края в январе-октябре 2026 года сократилось на 43,1%. Снижение объема предложения на рынке труда эксперты связывают с уменьшением турпотока и логистическими проблемами.
На Кубани количество производителей зерновых культур сократилось на 2,6%. Отрицательную динамику участники рынка объясняют проблемами с экспортом сельскохозяйственной продукции из-за приостановки работы портов. Доля портов Азово-Черноморского бассейна в общероссийском экспорте зерна за последний год сократилась с 70 до 5,5%.
Сильные осадки прошли в Сочи вечером 21 ноября и в ночь на 22 ноября. Обильные дожди привели к повышению уровня воды в реках. Подтоплено несколько придомовых территорий, произошли сходы селевых и оползневых масс, есть повреждения на дорогах и падение деревьев.
Динской районный суд Краснодарского края начнет рассматривать уголовное дело бывшего вице-губернатора региона Андрея Коробки 23 ноября. Его обвиняют в мошенничестве с земельным участком. Первое судебное заседание назначено на 10:00.
Инвесторы, реализующие проекты по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений с участием Краснодарского края, смогут получать из регионального бюджета компенсацию расходов на строительство инфраструктуры и финансирование инвестиционных проектов. В зависимости от назначения объектов возмещение может достигать 100% фактически понесенных затрат.
Республика Адыгея в седьмой раз признана одним из регионов-лидеров по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности. Награду по итогам 2026 года вручили на XX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
В Краснодарском крае за десять месяцев 2026 года спрос на электромобили и гибриды с пробегом увеличился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края смогут получить отсрочку по оплате аренды земельных участков за 2026 год. Погасить задолженность разрешат до 15 ноября 2028 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Почти 27 тыс. тонн технического винограда собрали в Севастополе с площади более 5 тыс. гектаров. Средняя урожайность составила 60 центнеров с гектара.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения судебные решения об обращении в доход государства имущества бывшего первого заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова и связанных с ним лиц. Общая сумма имущества и денежных средств составляет около 107 млн руб.