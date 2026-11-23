Кир не раз посещал Россию. Первый раз — на заре перестройки: в течение недели пел на олимпийском стадионе с немецкой, шведской и советской группами. И голос, и эстрадный опыт у него был: он даже снимался в клипах с Мадонной. Однажды Кир возглавил жюри на фестивале «Лики любви», а спустя еще четверть века был почетным гостем на «Послании к человеку». Именно там я вел с ним пресс-конференцию и сам много чего узнал. Кир родился в Кельне в 1944-м под обломками разбомбленного роддома: по его словам, «не лучшее время для появления в этот мир». В одиннадцать лет начал самостоятельно зарабатывать, случайно стал актером, чуть не сыграл у Лукино Висконти, но вместо этого снялся в скандальной картине «Печать дьявола», которую запрещали во многих странах за ужасы и насилие. На просмотрах зрителям выдавали на всякий пожарный случай рвотные пакеты — Кира забавляло, что спустя годы киноманы стали покупать такие пакетики за $300.