Адские птицы
Андрей Плахов — памяти Удо Кира и Клауса Кински
Ровно год назад умер немецкий актер Удо Кир. А в этот же ноябрьский день, только 35 годами раньше, завершил свою земную жизнь его соотечественник Клаус Кински. Андрей Плахов рассказывает о легендарном Кински и вспоминает свои встречи с Киром.
«Агирре, гнев Божий» Вернера Херцога (1972) — эпопея об испанских конкистадорах в поисках легендарного золота Эльдорадо. Перейдя через Анды и достигнув Амазонки, завоеватели высылают на разведку передовой отряд. Лидерство в нем захватывает фанатичный Лопе де Агирре. Он объявляет свергнутым испанского короля и мечтает с помощью золота стать мировым властелином. Власть и слава опьяняют его тем больше, чем очевиднее становится, что полное опасностей путешествие ведет в никуда, что Эльдорадо всего лишь мираж. Агирре непреклонен и не останавливается ни перед чем. «Я — гнев Божий,— говорит он в экстазе.— От моего взгляда задрожит земля. Захочу — птицы посыплются мертвыми с деревьев. Кто ослушается — разрежу на сто кусков и растопчу так, что можно будет красить стены». Отряд гибнет, редеет от болезней, нападений индейцев и репрессий вождя. В конце концов Агирре остается один, среди трупов и обезьян, плывущих с ним на плоту по враждебной Амазонке,— великолепный пленник своего безумия.
Агирре играет Клаус Кински, и он становится альтер эго Херцога — последнего Трагика и Мистика немецкого кино. Герой Кински — воитель, миссионер и мессианец, маньяк, сверхчеловек, одержимый параноидальной идефикс. В значительной степени таков был и сам Кински, исполнитель роли Агирре и еще четырех других в картинах Херцога. Кински с его неподражаемым взглядом, одновременно отрешенным и пронзительным; с его дикими приступами буйства, с его эротическими маниями и необузданной половой жизнью, которые, как он сам признавался незадолго до смерти, стали причиной физического истощения. Только когда актера уже не стало, Херцог нашел в себе силы снять документальный фильм «Мой лучший враг», эмблемой которого стал кадр, запечатлевший драку на съемочной площадке между актером и режиссером.
Все превзошла авантюра с фильмом «Фицкарральдо» (1982), которая почти продублировала его сюжетную интригу. Подобно тому как Фицкарральдо-Кински совершал немыслимые безумства в своем стремлении построить театр и сыграть оперу в девственном лесу, так и Херцог маниакально развертывал суперэкспедицию в джунглях, куда вывозились даже проститутки, где не обошлось без смертных случаев, где сотни индейцев на руках переносили корабль через гору в другой приток Амазонки. Про эти съемки сложены легенды и сняты фильмы, в одном из них съемочная группа задумывает убить Кински, с которым оказалось слишком тяжело работать из-за его характера.
И вот в 1991 году Херцог снимает фильм «Крик камня», явно предназначенный для Кински, но уже без Кински. Действие происходит в Патагонии, у вершины Серро-Торре, которая, не отличаясь запредельной высотой, считается — ввиду особо трудных климатических условий — «величайшим альпинистским вызовом всех времен». Горный пик — этот вечный фаллос, этот «крик камня» — привлекает Херцога, но в фильме нет героя, способного бросить ему вызов. Формально он как будто есть, но режиссер меняет оптику: из мистика превращается в сатирика. Его ирония и сарказм направлены на телевизионные компании, заранее закупившие событие (альпинистский штурм) и тем самым обесценившие его. К тому же играет покорителя вершины недостаточно монструозный Витторио Меццоджорно.
В свое время Херцог успешно справлялся со съемками, где участвовало 300 обезьян и 250 статистов, но порой пасовал перед одним истеричным Кински.
Они неоднократно ссорились, расставались, снова сходились. И он мечтал сыграть поединок с фаллосом. Когда стало известно о высокогорных намерениях Херцога, в фешенебельном квартале Лос-Анджелеса можно было видеть седого человека за ежедневными прогулками с 50-килограммовым рюкзаком. Это был Клаус Кински. Он так и не дошел до Серро-Торре, скончавшись через два месяца после премьеры фильма.
Если Кински обязан своими лучшими ролями Херцогу, Удо Кир был тесно связан с другим немецким гением — Райнером Вернером Фассбиндером. Он стал членом его команды и таким же знаковым лицом, как Кински для Херцога. Режиссеры нового немецкого кино соперничали, и считалось, что не следует сниматься у конкурента: таких называли шпионами. Уже после смерти Фассбиндера Удо Кир снялся у Херцога в фильме «Непобедимый» — о польском еврее, знаменитом силаче, которого и евреи, и нацисты пытались использовать в политических целях. А спустя годы тесные узы связали Кира с датчанином Ларсом фон Триером, у которого он играл, начиная с «Эпидемии» и вплоть до «Нимфоманки». Триер пригласил Кира быть крестным отцом его дочери, снимал почти в каждом своем фильме и еще — по три минуты в год для экспериментального проекта «Измерение». Поскольку проект был рассчитан на четверть века, актер в шутку хвастался, что он всегда на контракте.
Кир не раз посещал Россию. Первый раз — на заре перестройки: в течение недели пел на олимпийском стадионе с немецкой, шведской и советской группами. И голос, и эстрадный опыт у него был: он даже снимался в клипах с Мадонной. Однажды Кир возглавил жюри на фестивале «Лики любви», а спустя еще четверть века был почетным гостем на «Послании к человеку». Именно там я вел с ним пресс-конференцию и сам много чего узнал. Кир родился в Кельне в 1944-м под обломками разбомбленного роддома: по его словам, «не лучшее время для появления в этот мир». В одиннадцать лет начал самостоятельно зарабатывать, случайно стал актером, чуть не сыграл у Лукино Висконти, но вместо этого снялся в скандальной картине «Печать дьявола», которую запрещали во многих странах за ужасы и насилие. На просмотрах зрителям выдавали на всякий пожарный случай рвотные пакеты — Кира забавляло, что спустя годы киноманы стали покупать такие пакетики за $300.
В итоге список его ролей перевалил числом за двести пятьдесят. Персонажам Кира был присущ демонический, гипнотизирующий саспенс. Ему довелось сыграть все лики зла – даже Гитлера (в сатирической комедии), а также ребенка дьявола, его, так сказать, исчадие. В списке несыгранных инфернальных ролей, о которых он иногда мечтал,— булгаковский Воланд. Рассказывая об этом, артист добавлял, что играть злодеев может только хороший человек. Каким он, без всякого сомнения, и являлся. А Воланда довелось сыграть другому выдающемуся немецкому артисту — Аугусту Дилю. Он же недавно воплотился в Йозефа Менгеле.