На Кубани инвесторам разрешили возвращать до 100% затрат на инфраструктуру
Инвесторы, реализующие проекты по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений с участием Краснодарского края, смогут получать из регионального бюджета компенсацию расходов на строительство инфраструктуры и финансирование инвестиционных проектов. В зависимости от назначения объектов возмещение может достигать 100% фактически понесенных затрат. Порядок предоставления такой поддержки утвердил губернатор Вениамин Кондратьев постановлением от 20 ноября. С документом ознакомился «Ъ-Кубань».
Компенсация предусмотрена на строительство, реконструкцию и модернизацию обеспечивающей и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов. К ней относятся транспортные и инженерные сети, объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры, в том числе принадлежащие краю, муниципалитетам или регулируемым организациям. Также инвесторы смогут возмещать расходы на технологическое присоединение к сетям, проценты по кредитам и займам, привлеченным для создания инфраструктуры и основных объектов проектов, а также купонный доход по облигационным займам.
Размер компенсации зависит от вида инфраструктуры. Для обеспечивающей инфраструктуры, которая используется исключительно для нужд инвестпроекта, предусмотрено возмещение до 50% расходов. Для сопутствующей инфраструктуры, которой могут пользоваться и другие потребители, компенсация может достигать 100%. Кроме того, полностью могут возмещаться затраты на демонтаж объектов, расположенных на территориях военных городков, при выполнении установленных федеральным законодательством условий. Расходы на финансирование основных объектов инвестпроектов компенсируются в пределах отдельных нормативов.
Для получения средств компания должна подтвердить фактические расходы, представить проектную и сметную документацию, заключения экспертиз, документы о строительстве и вводе объектов в эксплуатацию, а также сведения об уплаченных налогах и обязательных платежах. Затраты на инфраструктуру должны быть предусмотрены соглашением о защите и поощрении капиталовложений. В отдельных случаях потребуется подтверждение передачи построенных объектов в государственную или муниципальную собственность либо регулируемой организации.
Распорядителем субсидий определен краевой департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Он будет проверять документы, соответствие инфраструктуры потребностям проекта и выполнение инвестором условий соглашения. При этом постановление не устанавливает отдельного фиксированного объема финансирования меры поддержки. Возмещение будет предоставляться в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и лимитов обязательств.