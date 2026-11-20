Компенсация предусмотрена на строительство, реконструкцию и модернизацию обеспечивающей и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов. К ней относятся транспортные и инженерные сети, объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры, в том числе принадлежащие краю, муниципалитетам или регулируемым организациям. Также инвесторы смогут возмещать расходы на технологическое присоединение к сетям, проценты по кредитам и займам, привлеченным для создания инфраструктуры и основных объектов проектов, а также купонный доход по облигационным займам.