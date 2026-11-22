Количество вакансий в туристической отрасли Кубани сократилось на 43,1%
В службе занятости Краснодарского края по видам экономической деятельности «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» и «Деятельность санаторно-курортных организаций» в январе—октябре 2026 года размещено 7,8 тыс. вакансий. Это на 5,9 тыс., или на 43,1%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
По информации ведомства, больше всего вакансий опубликовано для горничных, медицинских сестер, официантов, врачей различной специализации и поваров. Шеф-поварам предлагают зарплату до 250 тыс. руб., врачам — до 120 тыс. руб., интернет-маркетологам — до 100 тыс. руб., агентам по закупкам — до 85 тыс. руб., водителям — до 82 тыс. руб.
За 10 месяцев 2026 года граждане, ранее занятые в сфере гостиничной и санаторно-курортной деятельности, подали 1,2 тыс. заявлений о поиске подходящей работы. Это на 200 резюме, или на 14,3%, меньше, чем за январь—октябрь 2025 года. По состоянию на 18 ноября 2026 года наибольшая конкуренция среди соискателей наблюдается за вакансии для горничных, администраторов, поваров, официантов, бухгалтеров, операторов стиральных машин и менеджеров.
«Снижение количества вакансий в нашей отрасли объясняется влиянием на нее таких негативных тенденций, как уменьшение турпотока, логистические проблемы и перенаправление интереса гостей в сторону доступного зарубежного отдыха. Многие отели не открывали в этом году дополнительный набор сезонного персонала. Сложнее всего, как и раньше, найти линейный персонал, от которого напрямую зависит безупречность сервиса. В первую очередь это опытные горничные, разнорабочие, сотрудники технической эксплуатации здания, официанты, а также узкопрофильные специалисты спа-индустрии. Соискателей много в административных и управленческих сегментах, а также среди начинающих специалистов без профильного опыта. При этом мы сталкиваемся с тем, что при большом потоке резюме на позиции менеджеров далеко не все кандидаты обладают реальным опытом работы по высоким стандартам премиального гостеприимства»,— прокомментировала ведущий специалист службы персонала гостиничного комплекса Grand Cascade Юлия Савельева.
Всего за 10 месяцев 2026 года в службу занятости населения Краснодарского края работодателями заявлено 232,1 тыс. вакансий, что на 87 тыс. вакансий, или на 27,3%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года (319,1 тыс. вакансий).