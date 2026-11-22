«Снижение количества вакансий в нашей отрасли объясняется влиянием на нее таких негативных тенденций, как уменьшение турпотока, логистические проблемы и перенаправление интереса гостей в сторону доступного зарубежного отдыха. Многие отели не открывали в этом году дополнительный набор сезонного персонала. Сложнее всего, как и раньше, найти линейный персонал, от которого напрямую зависит безупречность сервиса. В первую очередь это опытные горничные, разнорабочие, сотрудники технической эксплуатации здания, официанты, а также узкопрофильные специалисты спа-индустрии. Соискателей много в административных и управленческих сегментах, а также среди начинающих специалистов без профильного опыта. При этом мы сталкиваемся с тем, что при большом потоке резюме на позиции менеджеров далеко не все кандидаты обладают реальным опытом работы по высоким стандартам премиального гостеприимства»,— прокомментировала ведущий специалист службы персонала гостиничного комплекса Grand Cascade Юлия Савельева.