Крымский мост будут восстанавливать поэтапно
Работа над восстановлением Крымского моста ведется ежедневно. Намечены этапы проведения работ. Решения принимались в том числе с учетом экспертизы проектировщиков, строителей, поставщиков материалов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем канале в MAX.
Как писал «Ъ-Кубань», 16, 17 и 19 ноября (во время саммита АТЭС в Шэньчжэне) ВСУ атаковали Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 21 ноября вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста восстановили.