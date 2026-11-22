Работа над восстановлением Крымского моста ведется ежедневно. Намечены этапы проведения работ. Решения принимались в том числе с учетом экспертизы проектировщиков, строителей, поставщиков материалов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем канале в MAX.