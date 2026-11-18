Спикер уточнила, что в октябре 2026 года через порты России отгрузили 2,3 млн т зерна — втрое меньше, чем годом ранее. В том числе через Новороссийск — 83 тыс. т против 2,66 млн т в октябре 2025 года. «В большей степени все пошло через Балтику (65,3% в октябре 2026 года), а прочие порты помогают экспортировать»,— сказала Любовь Савкина. По оценке эксперта, экспорт зерна по итогам этого года может снизиться до 40 млн тонн.