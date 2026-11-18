Доля портов Азово-Черноморского бассейна в экспорте зерна сократилась до 5,5%
В октябре 2026 года через порты Азово-Черноморского бассейна отгрузили 5,5% от общероссийского объема экспорта зерна. Год назад этот показатель достигал 70%. Об этом сообщила генеральный директор ООО «АгроИнсайт» Любовь Савкина на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026» со ссылкой на данные Российского зернового союза. Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «Югагро» организовал «Ъ-Кубань».
Спикер уточнила, что в октябре 2026 года через порты России отгрузили 2,3 млн т зерна — втрое меньше, чем годом ранее. В том числе через Новороссийск — 83 тыс. т против 2,66 млн т в октябре 2025 года. «В большей степени все пошло через Балтику (65,3% в октябре 2026 года), а прочие порты помогают экспортировать»,— сказала Любовь Савкина. По оценке эксперта, экспорт зерна по итогам этого года может снизиться до 40 млн тонн.
Любовь Савкина также отметила, что цена пшеницы за год упала ниже себестоимости: с 15 руб. за килограмм до 8–9 руб. при том, что затраты производителей на средства защиты растений, топливо, удобрения, энергоносители значительно выросли. «Себестоимость аграрии оценивают в 11–13 руб. за килограмм при урожайности 55,9 ц/га. Точка безубыточности при цене 9 руб. — 75 ц/га»,— уточнила эксперт.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2026 году в Краснодарском крае собрали 9,5 млн тонн пшеницы, из которых 6,5 млн тонн находятся на хранении из-за проблем с экспортом. Распоряжением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с 12 августа в регионе установлен режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности реализовать значительные объемы сельскохозяйственной продукции на фоне приостановки работы портов и нарушений морской транспортировки в Азово-Черноморском бассейне.
Подробнее о том, почему аграрии юга России вынуждены продавать зерно ниже его себестоимости,— в материале «Сбор остался на складах».