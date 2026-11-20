Адыгея в седьмой раз вошла в число лидеров дорожной отрасли России
Республика Адыгея в седьмой раз признана одним из регионов-лидеров по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности. Награду по итогам 2026 года вручили на XX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
При оценке регионов учитывались достижение показателей дорожных программ, исполнительская и финансовая дисциплина, качество работ, информационное сопровождение проектов и организация общественного контроля.
В 2026 году в Адыгее обновили 28 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 73,6 км. Работы были направлены на улучшение качества дорожного покрытия, повышение транспортной доступности населенных пунктов и безопасности движения.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что развитие дорожной инфраструктуры необходимо для повышения качества жизни граждан. По его словам, до 2030 года в рамках нацпроекта планируется улучшить качество жизни в 2,16 тыс. опорных населенных пунктов на 30%. При этом 85% дорог в крупнейших городских агломерациях уже приведены в нормативное состояние.