Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что развитие дорожной инфраструктуры необходимо для повышения качества жизни граждан. По его словам, до 2030 года в рамках нацпроекта планируется улучшить качество жизни в 2,16 тыс. опорных населенных пунктов на 30%. При этом 85% дорог в крупнейших городских агломерациях уже приведены в нормативное состояние.