Крымский мост атаковали в третий раз за неделю
Движение временно перекрыто
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто в результате очередной атаки в ночь на четверг, 19 ноября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов
Все ответственные службы находятся на рабочих местах, проводится оценка причиненного ущерба.
Это уже третье происшествие за неделю: сооружение атаковали утром 16 ноября и в ночь на 17 ноября — тогда движение по мосту также приостанавливали. Правительственная комиссия после ударов 16–17 ноября определила меры для оценки ущерба и начала восстановительных работ.