Это уже третье происшествие за неделю: сооружение атаковали утром 16 ноября и в ночь на 17 ноября — тогда движение по мосту также приостанавливали. Правительственная комиссия после ударов 16–17 ноября определила меры для оценки ущерба и начала восстановительных работ.