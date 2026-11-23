Наука на переднем крае
- 1.
Андроген-депривационная терапия (как и при терапии пациентов): чувствительные к энзалутамиду раковые клетки обрабатывают энзалутамидом в течение долгого периода времени. Оставшиеся выжившие клетки становятся резистентными (за счет включения перепрограммирования транскрипции). Это наиболее клинически релевантная модель (похожа на раковые клетки пациента). Однако необходимо помнить, что в опухоли большое количество других клеток кроме раковых и они взаимно влияют друг на друга (предыдущий ответ).
- 2.
Чувствительные раковые клетки генетически модифицируются с помощью лентивируса и стабильно экспрессируют различные комбинации определенных транскрипционных факторов, им не свойственных, включая альтернативную изоформу андрогенного рецептора (которая была обнаружена у большого количества резистентных к терапии пациентов) и факторы плюрипотентности, которые лежат в основе приобретения стволовости и резистентности к терапии.