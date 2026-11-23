— Есть все предпосылки к тому, чтобы ожидать, что ингибирование CDK8/19 не повлияет на здоровые клетки, так как функция CDK8/19 активируется в раковых клетках. Тем не менее мы планируем использовать многочисленные создаваемые подходы для подтверждения этих ожиданий. Однако стоит отметить, что одно из опубликованных исследований показало, что ингибитор может способствовать экспансии Treg (иммуносупрессивной популяции, подавляющей активность иммунных клеток, направленных на борьбу с раковыми клетками). Это может частично оказаться негативным (но, возможно, не самым критичным) побочным эффектом терапии: для эффективной борьбы с опухолевыми клетками нужны активные иммунные клетки. Более глубоко этот процесс нам еще предстоит изучить, как и влияние ингибитора на другие клетки опухолевого окружения, так как такой информации не существует. Полученные в ходе работ данные позволят найти ответ на этот вопрос.