В Севастополе собрали около 27 тысяч тонн технического винограда
Почти 27 тыс. тонн технического винограда собрали в Севастополе с площади более 5 тыс. гектаров. Средняя урожайность составила 60 центнеров с гектара. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Больше всего ягод собрали агрофирмы «Золотая Балка», «Качинский+», «Артвин» и «СВЗ-Агро». Сбор поздних сортов продлится до первой декады декабря. За десять месяцев 2026 года винодельческие предприятия региона выпустили более 25 млн бутылок вина и игристых вин.
В этом году объем государственной поддержки виноградарства и виноделия составил 600 млн руб. Средства направили на развитие плодоносящих виноградников и закладку новых, уход за лозами, приобретение оборудования и техники. Всего в регионе закупили 77 единиц винодельческого оборудования и шесть единиц сельхозтехники.
Количество лицензированных винодельческих предприятий в Севастополе выросло до 26. Развитие новых производств и виноградников также способствует созданию рабочих мест и поддержанию туристической привлекательности региона.