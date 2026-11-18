В этом году объем государственной поддержки виноградарства и виноделия составил 600 млн руб. Средства направили на развитие плодоносящих виноградников и закладку новых, уход за лозами, приобретение оборудования и техники. Всего в регионе закупили 77 единиц винодельческого оборудования и шесть единиц сельхозтехники.