В Сочи устраняют последствия сильных дождей
Сильные осадки прошли в Сочи вечером 21 ноября и в ночь на 22 ноября. Обильные дожди привели к повышению уровня воды в реках. Подтоплено несколько придомовых территорий, произошли сходы селевых и оползневых масс, есть повреждения на дорогах и падение деревьев. Районные администрации и профильные службы (МКУ «ЕДДС», Служба спасения и МУП «Водосток») работают над устранением последствий непогоды, сообщает пресс-служба администрации курорта.
«За прошедшую ночь основные силы были направлены туда, где жителям требовалась помощь и необходимо было расчистить территории. В Кудепсте и других районах откачивали воду с придомовых участков, приводили в порядок дороги, убирали грунт и наносы после сходов. На Кепше работы еще продолжаются — нужно расчистить русло и прилегающую территорию»,— рассказал глава Сочи Андрей Прошунин во время совещания, посвященного устранению последствий непогоды.
По информации ведомства, городская инфраструктура функционирует штатно, общественный транспорт работает по расписанию. При этом штормовое предупреждение в Сочи сохраняется. До конца суток 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября на участке побережья от Магри до Веселого над морем могут образоваться смерчи.
Андрей Прошунин обратил внимание на то, что синоптики прогнозируют дожди и на следующей неделе, к чему важно подготовиться. Глава города поручил усилить наблюдение за опасными участками и поддерживать постоянную связь с жителями.