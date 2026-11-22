«За прошедшую ночь основные силы были направлены туда, где жителям требовалась помощь и необходимо было расчистить территории. В Кудепсте и других районах откачивали воду с придомовых участков, приводили в порядок дороги, убирали грунт и наносы после сходов. На Кепше работы еще продолжаются — нужно расчистить русло и прилегающую территорию»,— рассказал глава Сочи Андрей Прошунин во время совещания, посвященного устранению последствий непогоды.