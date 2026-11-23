Российским банкам необходимо начинать работу с проблемами клиента до дефолта и выстраивать реструктуризацию вокруг реальной способности бизнеса обслуживать долг. Об этом заявила заместитель председателя ПСБ Юлия Карпова. Рынок корпоративных облигаций превышает 38 трлн руб. и демонстрирует устойчивость: 3\4 всех выпусков — это качественные имена. Сейчас дефолты наблюдаются преимущественно в сегменте высокодоходных облигаций, то есть бумаг эмитентов с низким кредитным рейтингом. Одним из инструментов, на который стоит обратить внимание, является бридж-кредитование. Оно позволяет компаниям погасить облигации в срок и дождаться более благоприятных условий для нового размещения. Это напрямую решает проблему рефинансирования и снижает риск технических дефолтов у заемщиков, испытывающих временные, а не системные трудности.