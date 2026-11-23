Бывшему чемпиону мира по боксу Тайсону Фьюри диагностировали шизофрению
В 2015 году у британского боксера Тайсона Фьюри диагностировали шизофрению и биполярное расстройство. Об этом спортсмен рассказал в документальном фильме, который выйдет на Netflix 27 ноября.
Диагноз был поставлен вскоре после завоевания титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и журнала The Ring в бою против украинца Владимира Кличко. В том поединке британец одержал победу единогласным решением судей. Через несколько месяцев боксер был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ.
Фьюри рассказал, что испытывал сильную тревогу, слышал голоса в голове и боялся преследования иллюминатов. В тот период он страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Спортсмен признался, что ощутил необходимость в изменениях примерно через год после выписки. Тогда он начал уделять больше времени семье и тренировкам. В 2020 году британец победил американца Деонтея Уайлдера в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
В следующем поединке 38-летний Тайсон Фьюри встретится со своим соотечественником Энтони Джошуа. Боксеры сойдутся на ринге 11 декабря на стадионе Millennium в Кардиффе.