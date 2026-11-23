Фьюри рассказал, что испытывал сильную тревогу, слышал голоса в голове и боялся преследования иллюминатов. В тот период он страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Спортсмен признался, что ощутил необходимость в изменениях примерно через год после выписки. Тогда он начал уделять больше времени семье и тренировкам. В 2020 году британец победил американца Деонтея Уайлдера в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).