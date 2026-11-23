Дипломат был вызван в МИД 20 ноября после решения Таллина прекратить работу пунктов пропуска на российско-эстонской границе. Пресс-служба МИДа опубликовала ролик, на котором видно, как господин Юхтеги выходит из автомобиля и заходит в здание ведомства. По данным «РИА Новости», дипломат покинул МИД примерно через полчаса. Отвечать, что обсуждалось на встрече, он не стал.