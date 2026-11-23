Арестованный в Индии танкер Unity передали местному экипажу
Танкер Unity, арестованный в Индии из-за долгов за топливо, официально передан под управление индийского капитана и его команды. Восемь российских моряков и один гражданин Египта, остававшиеся на судне, возвращаются домой, сообщили ТАСС в генконсульстве России в Калькутте.
Передача танкера состоялась 23 ноября в 14:00 мск. Смененный экипаж доставляют на берег. Моряки должны вылететь из индийского Бхубанешвара 24 ноября и прибыть домой к концу следующего дня.
Танкер Unity находился под арестом с 11 мая в районе индийского порта Парадип из-за коммерческого спора о задолженности судовладельца за топливо. На борту находились 23 моряка, большинство из которых — россияне.
В октябре Высокий суд индийского штата Одиша обязал местные власти организовать возвращение экипажа на родину и обеспечить его замену. Первые группы моряков покинули судно в конце октября и начале ноября.