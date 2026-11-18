В течение всего периода отсрочки арендаторам не будут начислять пени, штрафы и проценты за несвоевременную оплату. Чтобы получить льготу, сельхозпредприятиям необходимо подать заявление арендодателю не позднее 30 декабря 2026 года. Отсрочка не предусмотрена для организаций, которые находятся в процессе реорганизации или банкротства.