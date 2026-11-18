Аграриям Кубани предоставят отсрочку по аренде земли до ноября 2028 года
Сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края смогут получить отсрочку по оплате аренды земельных участков за 2026 год. Погасить задолженность разрешат до 15 ноября 2028 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на официальном портале администрации региона.
Мера распространяется на организации, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, семян масличных культур и риса. При этом отсрочкой не смогут воспользоваться сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
В течение всего периода отсрочки арендаторам не будут начислять пени, штрафы и проценты за несвоевременную оплату. Чтобы получить льготу, сельхозпредприятиям необходимо подать заявление арендодателю не позднее 30 декабря 2026 года. Отсрочка не предусмотрена для организаций, которые находятся в процессе реорганизации или банкротства.
Решение принято в рамках мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального характера. Режим ЧС в Краснодарском крае ввели в конце августа из-за трудностей с продажей сельскохозяйственной продукции. Они возникли после приостановки работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион направит 5 млрд руб. на закупку зерна у фермеров и малых сельхозпредприятий. Об этом он заявил после встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.