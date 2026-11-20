В январе 2026 года застройщик перечислил 15 млн руб. на расчетный счет организации «Первореченский спортивный клуб», которую, по данным правоохранительных органов, контролировал Коробка. При этом, как следует из материалов дела, бывший чиновник не выполнил взятые на себя обязательства и похитил полученные средства.