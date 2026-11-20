Дело экс-вице-губернатора Кубани Андрея Коробки рассмотрят 23 ноября
Динской районный суд Краснодарского края начнет рассматривать уголовное дело бывшего вице-губернатора региона Андрея Коробки 23 ноября. Его обвиняют в мошенничестве с земельным участком. Первое судебное заседание назначено на 10:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебного делопроизводства.
Уголовное дело поступило в суд, зарегистрировано и передано судье 6 ноября. По версии следствия, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение помочь изменить вид разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Речь шла о переводе земли из промышленной зоны под строительство многоквартирных жилых домов.
В январе 2026 года застройщик перечислил 15 млн руб. на расчетный счет организации «Первореченский спортивный клуб», которую, по данным правоохранительных органов, контролировал Коробка. При этом, как следует из материалов дела, бывший чиновник не выполнил взятые на себя обязательства и похитил полученные средства.
В апреле Ленинский районный суд Краснодара отправил Андрея Коробку под стражу на время предварительного следствия. Также суд освободил его от должности в связи с утратой доверия. В октябре Краснодарский краевой суд смягчил меру пресечения, заменив арест на подписку о невыезде.
Ранее Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества Коробки и связанных с ним лиц. Ответчиками по гражданскому делу выступили 20 физических и три юридических лица.
Суд постановил передать государству активы общей стоимостью более 10 млрд руб. В их числе 135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений площадью более 130 тыс. кв. м, доли в 12 коммерческих организациях и права аренды на 12,5 тыс. га сельскохозяйственных земель.