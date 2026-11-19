При этом средняя стоимость некоторых моделей за год снизилась более чем на 5%. Сильнее всего подешевел Voyah Dream — на 13,2%, до 5 млн руб. Цена Li Auto L9 снизилась на 10%, до 6,4 млн руб., Honda Fit — на 9,6%, до 1 млн руб.