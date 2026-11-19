Спрос на подержанные электромобили и гибриды на Кубани увеличился на 33,6%
В Краснодарском крае за десять месяцев 2026 года спрос на электромобили и гибриды с пробегом увеличился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость такого автомобиля составила 3,3 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито Авто».
Наибольший рост интереса среди марок зафиксировали к Voyah — автомобили этого бренда жители края стали искать на 74,7% чаще. Также вырос спрос на Tesla (+64,5%), Zeekr (+45,9%), Honda (+37,4%) и Toyota (+27,6%).
Среди моделей лидером по динамике стал Tesla Model Y — его искали в 2,3 раза чаще, чем за январь—октябрь 2025 года. На втором месте Li Auto L9 (+85%), на третьем — Voyah Free (+84%). В пятерку также вошли Honda Fit (+82,2%) и Voyah Dream (+63,5%).
Самой популярной моделью среди подержанных электромобилей и гибридов стал Nissan Leaf со средней стоимостью 1,1 млн руб. В десятку также вошли Voyah Free (3,9 млн руб.), Toyota Prius (1 млн руб.), Li Auto L9 (6,4 млн руб.), Li Auto L7 (6,2 млн руб.), Toyota Camry (4 млн руб.), Nissan Note (1,3 млн руб.), Qiyuan A06 (2,8 млн руб.), Nissan Serena (2 млн руб.) и Tesla Model 3 (3,3 млн руб.).
При этом средняя стоимость некоторых моделей за год снизилась более чем на 5%. Сильнее всего подешевел Voyah Dream — на 13,2%, до 5 млн руб. Цена Li Auto L9 снизилась на 10%, до 6,4 млн руб., Honda Fit — на 9,6%, до 1 млн руб.