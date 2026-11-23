Никита Джигурда перенес обширный инфаркт
65-летний Никита Джигурда рассказал, что перенес обширный инфаркт и находится в реанимации. По его словам, причиной инфаркта стал тромб. Операцию по его удалению проведут в Боткинской больнице — перед этим артист записал видео, в котором поблагодарил всех за поддержку.
В опубликованном в соцсетях ролике Никита Джигурда сообщил, что перенес инфаркт «на ногах», а врачи назвали чудом то, что он выжил: при первых симптомах он отказался вызывать скорую помощь. Его супруга Марина Анисина обратилась к врачам только тогда, когда актер начал задыхаться. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи подтвердили у Никиты Джигурды обширный инфаркт передней стенки сердца.
Перед инфарктом Никита Джигурда летал в Екатеринбург, где у него должна была выйти пластинка, сообщили ТАСС в его окружении. По возвращении в Москву у актера резко упало давление и началась аритмия, а вскоре, уточнил он сам, появилось жжение в груди.
Никита Джигурда — актер театра и кино, озвучивания и дубляжа. Родился в Киеве. Сначала поступил в Киевский институт физической культуры, а после первого курса перешел в Высшее театральное училище имени Щукина. Дебютировал в кино в роли солдата Аскера в «Раненых камнях» Николая Засеева-Руденко (1987). Из-за яркого образа стал участником многих российских телешоу.