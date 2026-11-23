В опубликованном в соцсетях ролике Никита Джигурда сообщил, что перенес инфаркт «на ногах», а врачи назвали чудом то, что он выжил: при первых симптомах он отказался вызывать скорую помощь. Его супруга Марина Анисина обратилась к врачам только тогда, когда актер начал задыхаться. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи подтвердили у Никиты Джигурды обширный инфаркт передней стенки сердца.