Суд оставил в силе решение об изъятии имущества экс-замминистра природы Кубани на 107 млн рублей
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения судебные решения об обращении в доход государства имущества бывшего первого заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова и связанных с ним лиц. Общая сумма имущества и денежных средств составляет около 107 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Речь идет об имуществе, приобретенном на неподтвержденные доходы, а также деньгах, полученных от его продажи. В собственность Российской Федерации уже передали земельный участок, три квартиры, машино-место и четыре автомобиля премиум-класса. Их стоимость составляет 77 млн руб.
Еще около 30 млн руб.— эквивалент стоимости отчужденного имущества — взыскивают с ответчиков. Исполнительное производство находится в службе судебных приставов.