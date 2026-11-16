Суд оставил в силе решение об изъятии имущества экс-замминистра природы Кубани на 107 млн рублей

Речь идет об имуществе, приобретенном на неподтвержденные доходы, а также деньгах, полученных от его продажи. В собственность Российской Федерации уже передали земельный участок, три квартиры, машино-место и четыре автомобиля премиум-класса. Их стоимость составляет 77 млн руб.