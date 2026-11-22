«В условиях охлаждения экономики и деловой активности компании, занятые в сельском хозяйстве, в том числе в растениеводстве, как и весь бизнес страны, ищут пути повышения эффективности. Главный путь — цифровые технологии. Мы в этом убеждены, и думаю, “Контур” в этом не единственный — достаточно посмотреть, сколько сессий в деловой программе так или иначе связаны с цифровизацией и искусственным интеллектом»,— отметил Михаил Коротенко.