На Кубани количество производителей зерновых культур сократилось на 2,6%
В Краснодарском крае количество компаний (ИП и юрлиц), выращивающих зерновые (кроме риса), за год сократилось на 2,6% (206), до 7 675 организаций по данным на ноябрь 2026 года. Об этом заместитель директора по развитию Южного макрорегионального центра «СКБ Контур» Михаил Коротенко сообщил на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026». Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «ЮгАгро» организовал «Ъ-Кубань».
В целом, организаций, выращивающих однолетние культуры, за год стало меньше на 1,8% (184). По данным на ноябрь 2026 года, в регионе работают 10 198 ИП и юрлиц.
Региональная динамика соответствует общероссийской. В России, по данным на ноябрь 2026 года, однолетние культуры выращивают 111 237 организаций — почти на 2% меньше, чем годом ранее.
«В условиях охлаждения экономики и деловой активности компании, занятые в сельском хозяйстве, в том числе в растениеводстве, как и весь бизнес страны, ищут пути повышения эффективности. Главный путь — цифровые технологии. Мы в этом убеждены, и думаю, “Контур” в этом не единственный — достаточно посмотреть, сколько сессий в деловой программе так или иначе связаны с цифровизацией и искусственным интеллектом»,— отметил Михаил Коротенко.
Среди базовых цифровых решений для бизнеса он назвал электронный документооборот, технологии проверки контрагентов и решения в сфере кибербезопасности. «Лет пять-десять назад сервисы для информационной безопасности воспринимались как траты — когда хорошо, покупаем, когда нужно затягивать пояса — покупаем меньше. Сейчас такого выбора нет. Решения в сфере информационной безопасности — это инвестиции, которые окупаются тем, что бизнес продолжает работать»,— подчеркнул Михаил Коротенко.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае в 2026 году собрали 9,5 млн тонн пшеницы, что на 22% больше, чем в 2025 году. Доля региона в производстве зерновых и зернобобовых культур в 2026 году составила 11% общероссийского объема. При этом аграрии испытывают сложности с реализацией продукции. Доля портов Азово-Черноморского бассейна в экспорте зерна за последний год сократилась до 5,5%. На хранении остается 6,5 млн тонн пшеницы, предназначенной для реализации.
Подробнее о том, почему аграрии юга России вынуждены продавать зерно ниже его себестоимости, — в материале «Сбор остался на складах».