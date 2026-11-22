ООО «Рекитт Бензикер» ранее было частью британской компании Reckitt. 13 ноября 2026 года ГК «Арнест» закрыла сделку по покупке этой компании, которая теперь полностью принадлежит ООО «Арнест Менеджмент». «Арнесту» перешел завод по производству бытовой химии в Подмосковье, но права на бренды в сделку не вошли. Последний раз финансовые результаты «Рекитт Бензикер» раскрывал в 2023 году: тогда, согласно СПАРК, выручка компании снизилась на 18,8% год к году, до 12,2 млрд руб., чистая прибыль — на 42%, до 2,5 млрд руб.