Чистота держит марку
Lab Industries отделилась от немецкой Henkel AG в январе 2023 года. Сейчас ООО «Лаб Индастриз» принадлежит МКООО «Лид Холдинг Лтд», предположительно связанному со структурами владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина. Сейчас в России девять заводов, производящих средства для стирки «Ласка», «Персил», клей «Момент», средства для волос «Сьесс», «Глисс Кур» и «Шаума». По данным СПАРК, выручка компании по итогам 2025 года выросла на 2,8% год к году, до 94,3 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 13%, до 17 млрд руб.
ООО «Рекитт Бензикер» ранее было частью британской компании Reckitt. 13 ноября 2026 года ГК «Арнест» закрыла сделку по покупке этой компании, которая теперь полностью принадлежит ООО «Арнест Менеджмент». «Арнесту» перешел завод по производству бытовой химии в Подмосковье, но права на бренды в сделку не вошли. Последний раз финансовые результаты «Рекитт Бензикер» раскрывал в 2023 году: тогда, согласно СПАРК, выручка компании снизилась на 18,8% год к году, до 12,2 млрд руб., чистая прибыль — на 42%, до 2,5 млрд руб.