Ливийские власти сообщили о взрыве на борту российского корабля в Бенгази
Взрыв произошел на борту российского корабля, пришвартованного в военно-морском порту в Бенгази. Его, по предварительной оценке, могли атаковать морские беспилотники, сообщает пресс-служба правительства Ливии.
Корабль стоял в порту и ожидал дозаправки. Вскоре он должен был отправиться обратно в Россию. Власти поручили органам безопасности и военным ведомствам начать расследовать обстоятельства инцидента, «его источника и стоящей за ним стороны».
По данным специализированного портала Naval News, атакован был российский корвет «Меркурий». Проект со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что корабль «почти наверняка уничтожен».
В сентябре CNN писал, что украинские операторы морских беспилотников базируются на ливийских военных объектах. Источники издания утверждали, что ВСУ получают возможность бить по российским судам, а взамен учат ливийских военных работать с беспилотниками. Ливийское Минобороны заявляло, что Триполи не давал ни одной стране использовать свои военные объекты для «совершения враждебных действий против какого-либо государства».