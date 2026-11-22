Стубб назвал серьезным инцидентом атаку на российское судно в Финском заливе
Президент Финляндии Александер Стубб заявил о серьезности нападения на российское грузовое судно. Оно подверглось атаке в нейтральных водах Финского залива. Финский президент прокомментировал произошедшее в соцсети X.
«Я поддерживаю тесный контакт с руководством Финляндии по вопросам внешней политики и безопасности, силами обороны и пограничной службой, а также проинформировал наших ключевых партнеров и союзников об инциденте»,— написал господин Стубб.
Атака произошла днем 21 ноября. По судну, шедшему в Калининград, ударили два беспилотника. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива — в трех морских милях от российской границы. Вскоре к сухогрузу подошло российское спасательное судно, однако эвакуация экипажа не потребовалась.