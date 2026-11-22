Иванов также работал в кинематографе. По его сценариям были созданы мультфильмы «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох» и другие. Кроме того, он участвовал в создании сценариев художественных картин «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!».