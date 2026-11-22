Умер создатель историй о Хоме и Суслике Альберт Иванов
Советский и российский писатель, сценарист и поэт Альберт Иванов скончался 21 ноября в возрасте 88 лет. О смерти писателя со ссылкой на его окружение сообщил ТАСС.
Широкую известность Иванову принесли детские сказки о приключениях хомяка Хомы и его друга Суслика. Персонажей он придумал в 1975 году, а истории об их дружбе, ссорах и необычных приключениях продолжал писать на протяжении нескольких десятилетий. Произведения неоднократно переиздавались и легли в основу популярных советских мультфильмов.
Иванов также работал в кинематографе. По его сценариям были созданы мультфильмы «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох» и другие. Кроме того, он участвовал в создании сценариев художественных картин «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!».