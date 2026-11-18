150 тыс. жителей Тамбовской области ищут работу за пределами региона
150 тыс. экономически активных тамбовчан вынуждены искать работу и более высокий заработок за пределами региона. Такие данные привел глава Евгений Первышов в ходе прямой линии сегодня.
«Это действительно данные налоговой службы: порядка 150 тыс. трудоспособных людей, которые вынуждены сегодня заниматься трудовой миграцией, выезжать за пределы Тамбовской области в поисках более качественного высокого заработка», — заявил господин Первышов.
По его словам, большая часть может не вернуться, поскольку люди оформляют прописку и платят налоги уже в других субъектах РФ. Решение проблемы лежит в двух плоскостях — демографии и экономике. «Уровень населения будет на протяжении еще ближайшего времени сокращаться. Это объективные причины: 30% людей пенсионного возраста и низкий коэффициент рождаемости», — отметил он.
По мнению главы, для выполнения всех социальных задач объем собственных доходов регионального бюджета должен быть 100 млрд руб. Сейчас этот показатель — около 56 млрд руб.
Евгений Первышов планирует добиваться роста за счет развития агропромышленного комплекса и добавления стоимости в переработку продукции, а также промышленного сектора:
«По паритету мы должны к 2036 году выйти так, чтобы промышленный сектор экономики у нас сравнялся с АПК и в части даже обогнал».
Он отметил, что если нарисовать графическую диаграмму, где население будет снижаться, а экономика подниматься, то примерно в 2036 году эти кривые сойдутся. «С этой точки уже реально мы начнем возвращать те позиции, которые Тамбовская область потеряла и в экономическом плане, и в демографическом», — пояснил губернатор, добавив, что ждать этого момента пассивно нельзя, так как работа предприятий и наладка промышленных цепочек требуют «ежедневного общего труда».