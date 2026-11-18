Он отметил, что если нарисовать графическую диаграмму, где население будет снижаться, а экономика подниматься, то примерно в 2036 году эти кривые сойдутся. «С этой точки уже реально мы начнем возвращать те позиции, которые Тамбовская область потеряла и в экономическом плане, и в демографическом», — пояснил губернатор, добавив, что ждать этого момента пассивно нельзя, так как работа предприятий и наладка промышленных цепочек требуют «ежедневного общего труда».