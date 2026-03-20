Субподрядчика ремонта тамбовской филармонии будут судить за хищение 186 млн

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя субподрядной организации, участвовавшей в исполнении госконтракта на реконструкцию здания филармонии. Об этом в ведомстве сообщили 20 марта. По данным следствия, похищены были бюджетные средства в размере более 186 млн руб.

Следствие считает, что директор фирмы-субподрядчика в 2023–2024 годах по предварительному сговору с подрядчиком похитил деньги, перечисленные в качестве аванса. Деяние квалифицировали по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Названия организаций и имя подсудимого прокуратура официально не называет.

«Материалы в отношении руководителя подрядной организации выделены в отдельное производство»,— уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», уголовное дело было возбуждено в начале 2025 года после обращения врио губернатора Евгения Первышова.

В 2023 году контракт на завершение работ по реконструкции филармонии получил подмосковный подрядчик ООО «ЦХД Инжиниринг» за 372,5 млн руб. Работы должны были быть завершены до конца 2023-го, но сроки сдвинулись на лето 2024-го, а подрядчик зашел в процедуру банкротства. Контракт с ним был расторгнут в январе 2025-го.

По информации с портала госзакупок, фактически оплачено по контракту было 186,3 млн руб при отсутствии исполнения. Единственным субподрядчиком указано ООО «Роял Билдинг Групп», зарегистрированное в Мытищах. По данным Rusprofile, гендиректором компании с октября 2022-го и до назначения конкурсного управляющего значился единственный учредитель предприятия Максим Фетисов.

Источник подтвердил «Ъ-Черноземье», что речь в сообщении прокуратуры идет про «Роял Билдинг Групп», но на скамье подсудимых, по словам собеседника, оказался «фактический руководитель» — Антон Татаринцев.

Денис Данилов