«У нас идет формирование и комплектование "БАРСа" по той задаче, которая сформирована Министерством обороны. Все, кто поступают у нас в отряд, все будут проходить службу на территории Тамбовской области. Никаких командировок или выездов точно не планируется, это все предусмотрено действующим контрактом»,— сказал Евгений Первышов. В завершение губернатор обратился к мужскому полу, подчеркнув, как сейчас важна поддержка: «Давайте вместе защищать свои дома, свои предприятия, своих детей».