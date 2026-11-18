Тамбовский губернатор поддержал девушку-оператора БПЛА в решении вступить в МОГ
В ходе прямой линии сегодня, 18 ноября, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поддержал инициативу местной жительницы, которая изъявила желание служить в мобильной огневой группе отряда «БАРС-Тамбов».
Окончившая Тамбовский государственный технический университет по специальности «радиотехника» и имеющая удостоверение оператора БПЛА тамбовчанка, отметила, что ее муж является участником СВО, а сама она — хочет служить в мобильной огневой группе (МОГ). Глава региона отметил, что по вопросу зачисления женщин могут быть ограничения.
«Инициатива женщины... Я посмотрю, уточню, но мне кажется есть ограничения по набору непосредственно женщин в "БАРС". Но в любом случае, это достойно уважения», — заявил губернатор.
Он добавил, что готов лично встретиться и найти возможность применить ее навыки.
«У нас идет формирование и комплектование "БАРСа" по той задаче, которая сформирована Министерством обороны. Все, кто поступают у нас в отряд, все будут проходить службу на территории Тамбовской области. Никаких командировок или выездов точно не планируется, это все предусмотрено действующим контрактом»,— сказал Евгений Первышов. В завершение губернатор обратился к мужскому полу, подчеркнув, как сейчас важна поддержка: «Давайте вместе защищать свои дома, свои предприятия, своих детей».
В июне «Ъ-Черноземье» писал о формировании в Тамбовской области региональной системы защиты, которая включает отряды «БАРС» и МОГ. Участие в резерве дает право на ежемесячную выплату в 50 тыс. руб. Резервистов в том числе привлекают защищать населенные пункты от ударов БПЛА.