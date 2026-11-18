Он уверен, что полезные ископаемые «необходимы сегодня нашему государству для сохранения суверенитета». Сейчас эти металлы в большом количестве завозятся из-за границы. Говоря о технологии добычи, глава региона описал процесс восстановления земель: «Сначала снимается чернозем плодородный, отодвигается в сторону. Под черноземом на различной глубине, но не сильно глубоко залегают так называемые пески, в которых содержится и титан, и цирконий. Этот песок извлекается. На горно-обогатительном комбинате с применением современных технологий проходит просеивание. Из этого песка только 5% будет составлять полезное сырье. Весь переработанный обработанный песок в том же виде будет возвращаться на свое место. Дальше чернозем будет возвращен».