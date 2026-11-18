Губернатор Первышов пообещал еженедельно заезжать на месторождение в Рассказовском районе
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в ходе прямой линии прокомментировал жалобы жителей на разработку месторождения редкоземельных металлов в Рассказовском районе. Отвечая на вопрос «По какому праву уничтожают чернозем?», он назвал такие опасения домыслами.
«Раз в неделю точно я буду выезжать на работы, связанные с разработкой этого месторождения, с работой горно-обогатительного комбината, когда это все уже непосредственно будет запущено в работу. Никаких ухудшений экологических условий мы точно не допустим»,— заверил господин Первышов.
По его словам, для контроля за ситуацией в регионе создадут экспертный совет. «Я уже такое поручение дал. Возьмем всех необходимых специалистов. От населения возьмем актив»,— отметил губернатор.
Он уверен, что полезные ископаемые «необходимы сегодня нашему государству для сохранения суверенитета». Сейчас эти металлы в большом количестве завозятся из-за границы. Говоря о технологии добычи, глава региона описал процесс восстановления земель: «Сначала снимается чернозем плодородный, отодвигается в сторону. Под черноземом на различной глубине, но не сильно глубоко залегают так называемые пески, в которых содержится и титан, и цирконий. Этот песок извлекается. На горно-обогатительном комбинате с применением современных технологий проходит просеивание. Из этого песка только 5% будет составлять полезное сырье. Весь переработанный обработанный песок в том же виде будет возвращаться на свое место. Дальше чернозем будет возвращен».
Глава региона добавил, что все недра — собственность нашего государства, которая «принадлежит всему народу».
На прошлой неделе АО «Сегмент», входящее в горно-металлургическую группу «Ареал» Владислава Свиблова, раскрыло параметры освоения Восточного участка месторождения «Центральное» в Тамбовской области. Ориентировочные затраты на строительство горно-обогатительного комбината компания оценивает в 30 млрд руб. Строительство ГОКа планируется начать в 2028 году, поэтапный запуск — в 2029–2031 годах.