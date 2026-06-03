Тамбовские власти будут платить «БАРСу» на сборах по 50 тысяч рублей в месяц

По словам губернатора Евгения Первышова, в Тамбовской области идет формирование региональной системы защиты, которая включает отряд «БАРС» и мобильные огневые группы (МОГ). Первые подразделения уже созданы из числа добровольцев. Участие в резерве дает право на ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб. от правительства региона на время сборов. Об этом господин Первышов рассказал 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Благодарю всех тамбовчан, кто сейчас принимает участие в защите нашего мирного неба. Чтобы лично помочь в этом достойном деле, нужно заключить контракт с Минобороны РФ и стать резервистом. Вы продолжите трудиться на своем рабочем месте, при этом будете участвовать в сборах и в случае необходимости помогать защищать наши населенные пункты от ударов вражеских беспилотников»,— написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Глава региона отдельно упомянул в сообщении атаку на Мичуринск, произошедшую в ночь на 3 июня. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате падения беспилотников ВСУ в городе пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Обошлось без пострадавших.

Накануне стало известно, что для жителей Липецкой области, вступающих в состав мобильных огневых групп, установлена региональная ежемесячная выплата в 100 тыс. руб. При заключении контракта о пребывании в резерве с 1 июня 2026 года также назначается разовая выплата в 250 тыс. руб.

Также вчера сообщалось, что в Орловской области в местное подразделение «БАРС» записался мэр областного центра Юрий Парахин. Для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Орла предусмотрена «стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении в резерв.

Денис Данилов

Денис Данилов